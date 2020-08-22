Бывший стилист Пугачевой объяснил ужасный образ Ротару недостатком секса

22.08.2020, 18:53, Разное

Бывший стилист Аллы Пугачевой Джордж Ровал раскритиковал образ Софии Ротару. По его словам, артистка выглядит ужасно из-за недостатка секса.

Несколько дней назад София Ротару отпраздновала 73-й по счету день рождения. По случаю имение она не стала устраивать никаких пышных торжеств. Родных и близких артистка собрала в своем загородном доме под Киевом. Поздравить знаменитость с днем рождения пришли дети и внуки. Несколькими снимками с мероприятия Ротару поделилась на своей странице в социальной сети Instagram.

Звездный стилист Джордж Ровал раскритиковал опубликованные фотографии. Он сравнил Софию Ротару с «соломенной вдовой». Специалист считает, что у артистки никогда не было какого-то собственного образа, поэтому новые фотографии не могут никого вдохновлять. Платье, которое певица выбрала для празднования дня рождения, Ровал назвал «ужасным», также он раскритиковал прическу.

У Ротару присутствуют молдавские корни, поэтому артистка может позволить себе приоткрыть лицо, тем более, что обладает красивыми чертами. Ей нужно сделать стильную и модную прическу, а не делать укладку с помощью плойки. Ровал сделал вывод, что София Ротару просто является очень жадной и злой. На сцене артистка улыбается, а как только оказывается за кулисами выражение лица меняется. Стилист считает, что такое поведение знаменитости связано с отсутствием сексуальной жизни.