В Минске прошло шествие в знак протеста против насилия со стороны силовиков

22.08.2020, 18:48, Новости дня

В Минске прошло шествие против насилия, в акции в центре белорусской столицы приняли участие больше 3 тыс. человек.

Шествие началось у Комаровского рынка, возле него построилась колонна из порядка 700 женщин в белом с цветами, передает РИА «Новости». Это шествие было посвящено пострадавшим от действий правоохранителей во время разгонов акций после выборов президента.

Через некоторое время к протестующим присоединилось больше людей, они прошли по проспекту Независимости. По данным агентства, в митинге приняли участие порядка 3 тыс. человек. На площади Независимости демонстранты развернулись и двинулись обратно к Комаровскому рынку.

Правоохранители, по данным агентства, не задержали ни одного участника мероприятия. По маршруту шествия проезжали патрульные автомобили.

В субботу МВД Белоруссии объявило о задержании одного из организаторов несогласованных акций, по данным ведомства, мужчина предлагал деньги за проведение митингов.

Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко, по данным ЦИК, набрал 80,1% голосов. Акции жестко подавлялись силовиками: применялись слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Протестующие забрасывали бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова».

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что отдельная критика действий белорусских властей со стороны европейских политиков приобрела массовый характер, а ее тон ужесточился.