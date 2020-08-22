VOAэкспресс 22 августа 2020

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22.08.2020, 18:37, Новости дня

Алексей Навальный

Российский оппозиционер Алексей Навальный был доставлен в берлинскую клинику «Шарите». Ранее близкие Навального, которые уверены в том, что политик был отравлен, приняли решение перевезти его из больницы в Омске.

Как сообщает немецкий таблоид Bild, состояние политика оценивается как стабильное.

Знаменитости-президенты

The Daily Show совместно с YouGov опросили 2586 американцев с целью узнать, кого из знаменитостей они хотели бы видеть в качестве президента Соединенных Штатов. Участникам опроса показывали случайные пары из двух известных личностей, между которых им и предстояло выбрать более подходящего, по их мнению, главу Белого дома.

На первом месте – актер Морган Фриман, который победил в 81% предлагаемых на выбор парах кандидатов. В пятерку лидеров также входят актеры Дензел Вашинтон, Том Хэнкс, Сэмюэл Л. Джексон и Дуэйн «Скала» Джонсон. В десятку вошли Брюс Уиллис, Харрисон Форд и Мэтт Дэймон, а замыкают список телеведущая Джудит Шейндлин и актер Леонардо ди Каприо.

Единственный из списка знаменитостей, кто и в самом деле решил баллотироваться на пост президента, – Канье Уэст – победил лишь в 30% предлагаемых парах кандидатов.

Архитектурные шедевры Нью-Йорка

В Нью-Йорке около 800 мостов и туннелей. Сегодня рассказываем об одном из самых больших и известных – мосте Джорджа Вашингтона. Он был открыт в 1931 году, ежегодно по нему проезжают 108 млн машин.

Рэй Брэдбери

Ровно сто лет назад, 22 августа 1920 года родился Рэй Брэдбери – один из самых влиятельных и уважаемых авторов в мире научной фантастики. В честь дня рождения легендарного писателя рассказываем, что о Брэдбери думают известные почитатели его творчества.



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