Мировые фармгиганты недовольны появлением российской вакцины от Covid-19

22.08.2020, 18:19, Разное

21 августа 2020

Иллюстрация: interfax.ru

Новость о том, что РФ первой создала вакцину от коронавируса, обрадовала тех, кто боится им заразиться, но для мировых фармацевтических компаний это стало неприятным известием, пишет австрийский портал Contra Magazin. Они тут же стали её критиковать, так как опасаются огромных финансовых потерь, поясняется в редакционной статье.

Ассоциация организаций по клиническим исследованиям, в которую входят такие крупные компании как Bayer, AstraZeneca, Novartis и другие, заявила, что вакцина недостаточно испытана. В частности, в письме к министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко они указывают на то, что в тестированиях приняло участие меньше 100 человек. Однако уже начинается третий этап испытаний российской вакцины, в котором примут участие тысячи добровольцев, отмечает издание.

Не стоит забывать и о том, что западные лидеры сами требовали, чтобы время на проверку препарата для профилактики Covid-19 было существенно сокращено и он быстрее появился на рынке. В Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, где и разрабатывалась вакцина, заявили, что критика западных концернов не обоснована.

«Вакцина прошла серьезный доклинический этап испытания на животных и показала способность развивать клеточный иммунитет и гуморальный специфический иммунитет», — поддержала коллег руководитель Центра клинического изучения лекарственных средств Сеченовского университета Елена Смолярчук.

«Подумайте, если с помощью российской вакцины конкретные люди, конкретные фирмы лишаются многих миллиардов долларов, ну какую вы реакцию хотите увидеть? Мне кажется, реакция совершенно нормальная», — подчеркнул директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Как сообщало EADaily , сегодня глава молдавского государства Игорь Додон заявил, что готов протестировать российскую вакцину от Covid-19 на себе прежде, чем ее предложат гражданам республики. Он уточнил, что испытания вакцины на иностранных гражданах станут возможны в ближайшие несколько недель. По словам президента, он готов даже рискнуть здоровьем, чтобы препарат от коронавируса быстрей попал в Молдавию.