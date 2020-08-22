 

Секрет отравления Навального оказался прост как мир

22.08.2020, 18:19, Разное

В Фонде борьбы с коррупцией раскрыли секрет «отравления» Навального. Источник в ФБК сообщил журналистам, что за всё время своего пребывания в Томске блогер практически не просыхал. В качестве подтверждения сотрудник конторы Навального даже восстановил полную хронологию загула своего босса во время якобы рабочей поездки.

Навальный прилетел в Томск 17 августа вместе с шестью соратниками. Заселившись в гостиницу Xander, вся толпа решила погулять по Губернаторскому кварталу. Уже через пару часов после регистрации в отеле компания навальнят во главе со своим боссом завалилась в ресторан «Вельвет», где Навальный полночи хлестал вино в огромных количествах. На следующий день все они приняли участие в съёмках в Советском районе города, после чего снова отправились в тот же кабак. После нескольких часов пьянки навальнята разбрелись по номерам.

19 августа блогер отправился в свой штаб на проспекте Фрунзе, затем переместился в квартиру одного из сторонников и угостился суши под водочку. Веселье закончилось поздно ночью уже в приглянувшемся столичному гостю «Вельвете». Рано утром Навальный был в аэропорту и вылетел обратно в Москву. Чем этот полёт закончился, все прекрасно знают. Учитывая его проблемы со здоровьем, блогер явно перебрал до опасной стадии, бухая несколько дней самые разнообразные напитки. При этом он ещё и употреблял антидепрессанты, чего даже не скрывал, оправдывая это тем, что они помогают ему справиться с навалившимися проблемами. После такого «увлекательного» турне странно, что он вообще выжил, смешивая спиртное с препаратами. А свиту свою Навальный обучил, видимо, хорошо. И когда ему поплохело на борту самолёта, они не растерялись и тут же завопили об отравлении таинственными веществами.

Кстати, результаты анализов, полученные омскими врачами, полностью подтверждают инсайд одного из фбкашников. Ничего сверхъестественного в организме Навального не обнаружили. Только кофеин и алкоголь, коими он и питался три дня подряд. От такой диеты и у самого здорового лба сердце остановится.



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