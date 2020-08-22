Британские ученые открыли тайну происхождения больших валунов Стоунхенджа

22.08.2020, 18:17, Разное

Британские исследователи провели исследование, в ходе которого смогли разгадать загадку происхождения больших валунов, составляющих внешний круг Стоунхенджа. Для совершения открытия исследователям пришлось разработать новую аналитическую методику.

Стоит отметить, что тайна внутренних камней археологического памятника, называемых “голубыми”, была открыта довольно давно – по этим данным, они были перевезены древними строителями с валлийских территорий Великобритании, находящихся в 250 км от Стоунхенджа. Инновационная же технология, разработанная экспертами лишь недавно, позволила исследовать большие валуны внешнего круга (сарсены) подобно “каменному отпечатку пальца”. Затем данные были сравнены с аналогичными материалами около 20 близлежащих территорий. В результате выяснилось, что сарсены были перемещены из леса Вествуд, находящегося в 15 милях по соседству. Впрочем, некоторое недоумение ученых по прежнему вызывает вероятный способ доставки валунов на такое расстояние, ведь масса каждой из каменных глыб составляет около 30 тонн.

Примечательно, что немалую помощь в научной работе специалистам Соединенного Королевства оказали их американские коллеги. В частности, один из образцов, полученный из сарсенов, был выпилен из массива около полувека назад и отвезен в США, но в процессе исследования был доставлен назад в Великобританию. “Стоунхендж слишком важен для нас, поэтому подарок образца из Америки был очень кстати”, – отметила археолог “Английского наследия” Сьюзен Грини.