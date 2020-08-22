Романтика на пляже: Кендалл Дженнер подтвердила роман с баскетболистом Девином Букером

22.08.2020, 18:15, Разное

Кендалл Дженнер, в отличие от своих знаменитых сестер, не любит распространяться о своей личной жизни и не комментирует различные слухи на эту тему СМИ. С апреля ей приписывают роман с 23-летним защитником клуба Национальной баскетбольной ассоциации “Финикс Санз” Девином Букером. Сначала инсайдеры уверяли, что они “просто друзья”, затем источник Us Weekly сообщил, что Кендалл и Девин действительно встречаются, но между ними нет ничего серьезного: “Она общается с несколькими парнями. Вокруг нее всегда крутится много молодых людей, просто безумие”. Однако теперь можно сделать вывод, что Кендалл остановила свой выбор только на Девине, ведь на днях папарацци заметили их на пляже в Малибу за объятиями и поцелуями.

Напомним, в апреле папарацци сфотографировали Дженнер и Букера неподалеку от Аризоны, после небольшой остановки пара отправилась в город Седона на черном Maybach. В мае Дженнер прокатила Букера на своем Mercedes G-Wagon в Лос-Анджелесе. Инсайдеры портала TMZ уверяли, что Кендалл и Девин выглядели, как самая настоящая пара, но позднее информацию об их романе опроверг источник, вхожий в круг общения модели и спортсмена:

Девин – просто друг, он является частью ее близкого окружения. Они отправились в дорожное путешествие, чтобы развеяться.

Дженнер и Букер знакомы не первый год. В 2018 году они даже ходили на двойные свидания: модель тогда встречалась с баскетболистом Беном Симмонсом, а Девин – с Джордин Вудс, подругой Дженнер. О Дженнер и Симмонсе заговорили в марте 2018 года. Летом прошлого года появились слухи о расставании пары, основанные на рассказах инсайдеров, будто Кендалл устала быть в группе поддержки бойфренда и ездить за ним по городам. Но слухи оказались ложными, и в феврале папарацци запечатлели Кендалл и Бена вместе в Майами.