Взрыв в Ярославле полностью уничтожил шесть квартир

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22.08.2020, 18:08, Новости дня

В результате взрыва бытового газа в жилом доме в Ярославле повреждены 12 квартир, шесть из них разрушены полностью, сообщили в пресс-службе МЧС России.

«В результате происшествия повреждены 12 квартир: шесть квартир полностью уничтожены, шесть – частично. В них зарегистрированы 33 человека, в том числе девять детей, из которых в доме в момент взрыва находились 19 человек, в том числе один ребенок», – передает заявление ведомства ТАСС.

В МЧС уточнили, что в результате взрыва обрушились межэтажные перекрытия с 6 по 1 этажи и внешняя стена здания с 5 по 3 этажи.

Начальник ГУ МЧС по региону Олег Бочаров рассказал о состоянии пострадавших при взрыве. «Два человека в больнице им. Соловьева в состоянии средней тяжести, один человек – легкой [степени]», – сказал он.

В правительстве Ярославской области уточнили, что у двух женщин диагностирована средняя степень тяжести травм, одна женщина госпитализирована в больницу № 9, у нее тоже средняя степень тяжести, гипертоническая болезнь. Одна женщина – под амбулаторным наблюдением дома.

Мэр Ярославля Владимир Волков сообщил, что семьи погибших получат по 1 млн рублей. В результате взрыва погибли три человека, в том числе ребенок.

Накануне в панельной десятиэтажке по улице Батова в Ярославле произошел взрыв газа, в результате три человека погибли, из них один ребенок, четверо получили различные травмы. В пострадавшем подъезде обрушились перекрытия с шестого по первый этажи здания. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Поисково-спасательные работы на месте обрушения завершены.

В Ярославле объявлен режим ЧС. Губернатор региона Дмитрий Миронов поручил правительству оказать пострадавшим всю необходимую помощь. К поврежденному от взрыва дому доставлен комплекс «Струна».



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