Пушков обратил внимание на изменение риторики Лукашенко

22.08.2020, 18:08, Новости дня

Белорусский лидер Александр Лукашенко за несколько дней радикально сменил свою риторику. Раньше он говорил об «устойчивом интересе» западных стран к республике, а теперь заявляет о попытке цветной революции в стране, сообщил российский сенатор Алексей Пушков.

«Лукашенко за 20 дней тотально поменял риторику: то он толковал об «устойчивом интересе» Запада к Белоруссии и нападал на Россию, а тут вдруг обнаружил устойчивый интерес Запада к цветной революции и отрыву страны от России», – написал Пушков в своем Twitter.

Пушков добавил, что Лукашенко стоило обратить внимание на опыт прежнего президента Украины Виктора Януковича.

В субботу белорусский лидер выступил на митинге своих сторонников в Гродно. Лукашенко заявил, что страны ОДКБ не «отдадут на поругание» Белоруссию. Также в ходе выступления белорусский президент сообщил, что с понедельника в стране будут зарыты все предприятия, на которых проходят забастовки.