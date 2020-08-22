Мнение: НАТО хочет поставить крест на Беларуси?

22.08.2020, 18:05, Разное

В Беларуси уже 14-ый день идут протесты. Поговаривают, что на подмогу Лукашенко прилетели российские политтехнологи. Возможно, что именно они насоветовали Лукашенке нагородить ту чушь,которую Лукашенко нагородил в Гродно во время встречи с силовиками.

Дословно: «Мы видим серьезное шевеление войск НАТО в непосредственной близости от наших границ на территории Польши и Литвы» (отсюда).

Или вот еще цитата: «Военная поддержка налицо — передвижение войск НАТО к границам. Они все двигают к тому, чтобы затащить сюда якобы нового президента. Он обращается к западным государствам, в данном случае НАТО, с целью защиты населения. Они вводят войска — и на Беларуси можно поставить крест»(отсюда).

Мне вот интересно, Лукашенко сам-то верит в то, что войска НАТО хотят перейти границу и захватить Минск? Именно ради того,чтобы поставить крест на Беларуси?

Фотография отсюда