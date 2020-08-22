 

Ученые: Грудное молоко может стать основой лекарства против коронавируса

22.08.2020, 17:53, Разное

Объединенный коллектив китайских ученых провел исследование на предмет изучения вероятных компонентов, способных стать основой препарата для эффективного лечения коронавируса. По словам исследователей, одним из них может стать человеческое грудное молоко.
Для исследования клеточных структур ученые, представляющие несколько университетов Нанкина и Пекина, использовали псевдовирус – специально ослабленный для лабораторных опытов аналог SARS-CoV-2. При этом выяснилось, что протеины сыворотки грудного молока оказали эффективное противодействие человеческому коронавирусу, и еще более сильное – против коронавируса панголинов, являющегося близкородственным. По мнению китайских специалистов, открытие может в перспективе оказать влияние на процесс разработки препаратов против инфекции.

К слову, определенный противовирусный эффект продемонстрировали также протеины некипяченного козьего и коровьего молока, а вот кипячение лишало продукты возможности воздействия. Не имели влияния на вирус также иммуноглобулины А и находящийся в молоке белок лактоферрин.

Стоит отметить, что оптимизм китайских ученых не разделили ряд их зарубежных коллег, заявивших, что эффективность грудного молока следовало бы проверить более тщательно с применением настоящих культур человеческого коронавируса, а не его аналога. Об этом пишет News-Medical.



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