 

“Избежали судебной войны”: Адвокат раскрыла подробности развода Александра Гордона с молодой женой

22.08.2020, 17:53, Разное

Адвокат ведущего Александра Гордона Жанна Маргулис раскрыла некоторые подробности о его разводе с молодой женой Нозанин Абдулвасиевой. Судебный процесс завершился на этой неделе без скандала.
Александр Гордон жил с молодой супругой на протяжении шести лет. В браке родились двое детей. Адвокат ведущего назвала развод самым цивилизованным в ее практике. В суде Маргулис познакомилась с Денисом Красовитовым, который представлял интересы Абдулвасиевой. После получения решения суда стороны отправились в ЗАГС, где получили свидетельство о разводе.

Маргулис убеждена, что бывшие супруги найдут компромисс в вопросе воспитания детей, поскольку между ними налажен диалог. Адвокат экс-жены Гордона также остался доволен процессом. Он рад, что его удалось провести на профессиональном уровне. Отсутствие судебной войны сэкономило огромное количество времени, сил сторон и растрат на услуги адвокатов.

Напомним, что Абдулвасиева стала четвертой по счету женой ведущего. На момент вступления в брак с Александром Гордоном ей было вего 20 лет.



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