Кристина Асмус удивила поклонников “кошачьим” маникюром

22.08.2020, 17:53, Разное

Популярная российская актриса Кристина Асмус удивила поклонников своим необычным маникюром. Многие из-за формы ногтей назвали его «кошачьим». Соответствующее фото бывшая супруга Гарика Харламова опубликовала в социальной сети Instagram.

Каждый новый снимок Кристины Асмус становится предметом обсуждения со стороны фолловеров. Сама же артистка всегда с радостью поддерживает диалог с пользователями. На свежем фото знаменитость запечатлена в белом топе, который отчетливо подчеркивает ее красивую форму груди. Асмус предстала на снимке с идеально ровными волосами и макияжем с акцентом на глаза.

Яркий образ звезды сериала «Интерны» дополнил маникюр. Асмус сделала себе острую форму ногтей, которые были накрашены разным цветом. Поклонники сразу же обратили внимание на необычный маникюр. Стиль актрисы они сравнили с образом блогера Насти Ивлеевой. Артистка отметила, что такие ногти ей сделали по просьбе художника по гриму для съемок нового проекта.