 

Лукашенко назвал свое самое серьезное решение за 25 лет

22.08.2020, 17:48, Новости дня

Все основные части ВС Белоруссии приведены в полную боевую готовность, сообщил президент республики Александр Лукашенко, отметив, что это самое серьезное решение за четверть века.

Лукашенко после посещения Гожского полигона приехал в Гродно в пункт постоянной дислокации 6-й отдельной гвардейской механизированной бригады, где провел совещание с руководством силового блока.

По словам президента, вместо того чтобы заниматься экономикой и насущными делами страны, приходится уделять внимание вопросам стабилизации обстановки. «Даже не сказал бы, что внутри страны [в целом]. Прежде всего это Минск. Даже не хочу здесь Гродно называть с позиции сегодняшнего дня. Тем не менее, что меня больше всего беспокоит, – к этой внутренней ситуации добавился внешний фактор. Мы видим серьезное шевеление войск НАТО в непосредственной близости от наших границ на территории Польши и Литвы», – передает слова Лукашенко «БелТА».

В связи с этим президент подчеркнул, что впервые за четверть века пришлось принимать самое серьезное решение, приводя основные части Вооруженных Сил в полную боевую готовность и перебрасывая войска на западное направление.

Отмечается, что прежде чем принимать решение по ситуации в Гродно, Лукашенко попросил доложить обстановку и прогноз ее развития.

Ранее Лукашенко в ходе заседания Совбеза предупредил страны Запада о том, что «лязгать гусеницами» на границе с республикой контрпродуктивно. Также он призвал руководство западных стран в первую очередь обратить внимание на проблемные вопросы в своих странах, а не «кивать» на республику.

По словам Лукашенко, запад оказывает очевидную военную поддержку белорусской оппозиции, об этом свидетельствует передвижение войск НАТО к границам республики.

Ранее Лукашенко сообщил о существовании внешней угрозы для республики и желании западных стран «отсечь» Гродненскую область.



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