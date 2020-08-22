Польша захотела восстановить авиасообщение с Россией

22.08.2020, 17:48, Новости дня

Польша намерена восстановить авиасообщение с Россией, об этом говорится в проекте постановления польского правительства.

В проекте есть список стран, с которыми в связи с пандемией коронавируса закрыто авиасообщение, передает РИА «Новости».

В списке значится 63 страны, включая Бельгию, Испанию, Монако, Мальту и Албанию. До этого в списке числились 45 стран.

Из действующего списка исключили исключены Сербию, Россию и Китай.

Постановление должно вступить в силу до 8 сентября 2020 года.

Ранее республиканский штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией в Киргизии включил Россию в перечень стран, граждане которых могут въехать в республику.

Черногория включила Россию в список стран, гражданам которых разрешен въезд без дополнительных условий в связи с коронавирусом. Также с 1 августа РФ возобновила международное авиасообщение с Британией, Танзанией и Турцией. Кроме того, для россиян стала доступна Абхазия.