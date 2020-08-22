Седаны Cadillac CT4-V и CT5-V серии Blackwing выйдут летом 2021 года

22.08.2020, 17:25, Новости дня

Известный автогигант Cadillac запланировать презентацию новых модификаций седанов CT4-V и CT5-V в версии Blackwing.

Эксперты указали, что премьера транспортных средств может пройти к лету следующего года. Кроме того, американский бренд уже осуществляет тестовые заезды автомобилей, тогда как к концу данного этапа могут состояться существенные изменения серийных версий Blackwing. Американские представители марки скрывают подробности о производительности, но есть предположения, что предельный разгон достигнет 320 км в час.

Только после успешного проведения испытаний могут озвучить анонс дебюта американских седанов в модификации. Некоторые инсайдеры указывают, что продажи новых CT4-V и CT5-V будут осуществляться на мировом рынке.