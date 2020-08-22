Кроссовер Chevrolet Equinox переедет на новую платформу

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22.08.2020, 17:25, Новости дня

Новый кроссовер Chevy Equinox в улучшенном исполнении сможет похвастаться уникальной платформой.

Автомобиль поступит в продажу параллельно с актуальной генерацией, которая также доступна в продаже. В свою очередь, паркетник Chevy Equinox 2021 модельного года намерены рассекретить через 2 месяца, однако уже к 2024 покажут автомобиль в новой модификации. Серийный выпуск Chevy Equinox планируют также наладить на территории Мексики. Новый кроссовер получит 1,5-литровый бензиновый агрегат, который пришел на смену устаревшей 2-литровой установке.

К настоящему времени объявлено, что новинка получит надежную архитектуру GM VSS-F, а также ряд других важных улучшений, которые отразятся на уровне комфорта и безопасности для водителя и пассажиров.



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