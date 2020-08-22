Елена Малышева потребовала билеты домой в обмен на американскую вакцину от COVID-19

22.08.2020, 17:20, Разное

New York Times сообщило, что известная российская телеведущая Елена Малышева, воспользовавшись академическими знаниями, проникла в лабораторию фармацевтической компании AstraZeneca под видом настоящего медицинского работника и украла образцы вакцины от COVID-19. Позже она связалась с российским посольством в Вашингтоне и заявила, что готова передать России образцы американского препарата в обмен на билеты до Москвы и разрешение на въезд в страну.

«Елена Васильевна действительно обратилась к нам с просьбой о содействии в возвращении домой. Нам очень интересно её предложение, в данный момент наши специалисты прорабатывают варианты содействия этой мужественной женщине. Родина всегда помнит о своих героях, да и её постоянные телезрители уже соскучились по искрометным телесюжетам о здоровье», — заявил посол России в США Генрих Вальцберг.

На данный момент местонахождение телеведущей неизвестно, она тщательно скрывается от властей и журналистов. Родственники Елены Малышевой заявили, что им неизвестны детали происходящего и подтвердили ее нежелание общаться со всеми кроме российского посла в США.