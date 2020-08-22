Названа опасность перелива моторного масла

22.08.2020, 17:17, Разное

Эксперты в автомобильной отрасли рассказали, чем опасен перелив масла в двигателе. Изначально стоит убедиться, действительно ли наблюдается переизбыток этой жидкости. Для этого рекомендуется припарковать транспортное средство на ровную поверхность и дать мотору остыть, только после данных манипуляций на щупе стоит проверять уровень смазки.

Частой причиной перелива масла является неполная ликвидация отработанной смазки в процессе замены. Перед данным процессом многие забывают прогреть двигатель. В результате уменьшается текучесть смазки. Как правило, переливается до 500 мл масло. Иногда это происходит, когда автомобиль стоит на наклонной поверхности или же материал доливается при горячем моторе. С количеством масла в таком случае ошибиться довольно просто.

Если материал находится в избытке, будет фиксироваться повышение расхода бензина без иных ярко выраженных причин. Лишнее масло провоцирует дополнительное сопротивления элементам движка. В частности, коленвалу становится вращаться намного сложнее. Поскольку колеса получают меньше тяги, автомобилист должен почувствовать ухудшение динамики разгона. В некоторых случаях начинает с перебоями работать мотор.

Что касается последствий, то зачастую самым распространенным становится протекание масла. Материал пробивается через уплотнители и резиновые сальники. Если капли попадут на горячие поверхности, может быть нанесен урон одному из электронных блоков управления. Масло способно достигнуть ремня ГРМ, тогда существует большая вероятность его обрыва.