Эвелина Бледанс назвала плюсы 50-летнего возраста

22.08.2020, 17:17, Разное

Ведущая и актриса Эвелина Бледанс пояснила подписчикам о плюсах 50-летнего возраста. Сама же знаменитость никогда не смотрит на цифры в паспорте. Сейчас она чувствует себя намного привлекательнее, нежели 20 лет тому назад.

Бледанс считает себя «женщиной вне возраста». Еще 10 лет общественность говорила, что ей легко жить с такими потрясающими внешними данными. Однако это не только заслуга генетики. Сейчас ведущая искренне наслаждается своим возрастом и не стесняется о нем говорить. Эвелиной Бледанс интересуются множество мужчин, она входит в список самых сексуальных женщин страны.

Возраст артистка считает «партнером по жизни». Если с ним научиться правильно взаимодействовать, он принесут «дары» и «наслаждения». С возрастом к женщине приходит ощущение зрелости, значимости и ценности. Это состояние и притягивает любовь мужчин. Когда Бладанс достигла гармонии с собой, то она перестала пытаться себе переделать. Она вошла в состояние любви и полной расслабленности.