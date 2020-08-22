В Тверской области пьяный водитель спровоцировал массовое ДТП

22.08.2020, 17:17, Разное

В Тверской области пьяный водитель спровоцировал массовое ДТП, уходя от погони. Инцидент произошел в городе Кимры. В результате аварии пострадали три человека.

По имеющимся данным, водитель Chevrolet Cruze пытался скрыться от сотрудников полиции в центре города. На участке в 700 метров он развил огромную скорость. Транспортное средство решили оставить представители ГИБДД, которые находились на дежурстве на улице Володарского. Однако иномарка не только не остановилась, а решила скрыться от стражей порядка.

Водитель обогнал поток авто, но задел белый автомобиль Kia. Потом машина Chevrolet Cruze снесла дерево и врезалась в бордюр. От удара иномарку развернуло на полосу встречного движения, где произошло столкновение с LADA Granta.

На место ДТП оперативно прибыли сотрудники скорой помощи. Известно о госпитализации троих пострадавших. Информация об их состоянии отсутствуют. Имеются неподтвержденные сведения, что водитель, спровоцировавший аварию, пребывал под воздействием спиртных напитков. Этот факт должна доказать экспертиза.