 

Волонтеры развернули триколор на дне Черного моря

22.08.2020, 17:08, Новости дня

На дне Черного моря волонтеры из Анапы ко дню государственного флага РФ развернули российский триколор.

В ходе акции двое волонтеров в легком водолазном снаряжении провели погружение на дно Черного моря, где развернули государственный флаг Российской Федерации в поддержку праздника, передает Regnum.

Делая невозможное, ученые, космонавты, спортсмены и волонтеры водружают флаг РФ в самых необычных местах нашей планеты и ставят невероятные рекорды.

Для исследователя Артура Чилингарова одно из таких открытий могло стать последним. Но впервые в истории погрузиться на дно Северного Ледовитого океана было важнее всего.

Шестой год подряд альпинисты поднимают российский флаг на самые высокие горные вершины Крымского полуострова.

В Самаре решили развернуть на набережной самый длинный триколор. И сразу же попали в книгу рекордов страны.

Напомним, в субботу у стен Музея Победы развернули огромный триколор, в акции приняли участие представители Росгвардии, юнармейцы, студенты и волонтеры.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.07 / Президенты США и Мексики подписали совместную декларацию о сотрудничестве

21.07 / В Черном море начались учения «Морской бриз»

29.06 / Ким Кардашьян продала часть косметического бренда за 200 миллионов долларов

21.07 / Задержан открывший стрельбу по людям курьер в Строгино

29.06 / В Китае оценили «смертоносные машины» на параде Победы в Москве

21.07 / Дегтярев выразил намерение сохранить объем средств на нацпроекты в Хабаровском крае

04.08 / Фокин не принял окончательное решение о работе в ТКГ – СМИ

21.07 / Депутат указал на значительный плюс многодневного голосования

13.07 / ВОЗ оценила испытания вакцины от коронавируса в России

21.08 / Лукашенко попросил российских журналистов занять места бастующих сотрудников СМИ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска