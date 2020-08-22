Волонтеры развернули триколор на дне Черного моря
22.08.2020, 17:08, Новости дня
На дне Черного моря волонтеры из Анапы ко дню государственного флага РФ развернули российский триколор.
В ходе акции двое волонтеров в легком водолазном снаряжении провели погружение на дно Черного моря, где развернули государственный флаг Российской Федерации в поддержку праздника, передает Regnum.
Делая невозможное, ученые, космонавты, спортсмены и волонтеры водружают флаг РФ в самых необычных местах нашей планеты и ставят невероятные рекорды.
Для исследователя Артура Чилингарова одно из таких открытий могло стать последним. Но впервые в истории погрузиться на дно Северного Ледовитого океана было важнее всего.
Шестой год подряд альпинисты поднимают российский флаг на самые высокие горные вершины Крымского полуострова.
В Самаре решили развернуть на набережной самый длинный триколор. И сразу же попали в книгу рекордов страны.
Напомним, в субботу у стен Музея Победы развернули огромный триколор, в акции приняли участие представители Росгвардии, юнармейцы, студенты и волонтеры.
Последнее из рубрики: Новости дня
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет