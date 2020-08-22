Лукашенко поручил силовикам навести порядок в Гродненской области за два дня

22.08.2020, 17:08, Новости дня

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе митинга в Гродно поручил МВД и КГБ по Гродненской области обеспечить порядок на улицах за субботу и воскресенье.

Белорусский лидер отметил, что необходимо навести порядок в областной столице и других городах региона, передает БелТА.

«Как бы кому-то не нравилось, надо аккуратно (не толпами) выявить всех подстрекателей и провокаторов. У нас есть все их списки. Надо выявить», – подчеркнул Лукашенко.

В субботу белорусский лидер выступил на митинге своих сторонников в Гродно. Лукашенко заявил, что страны ОДКБ не «отдадут на поругание» Белоруссию. Также в ходе выступления президент сообщил, что с понедельника в стране будут зарыты все предприятия, на которых проходят забастовки.

Также Лукашенко объяснил, что долгое время после президентских выборов не появлялся на публике, поскольку переживал за своих сторонников, которых могли начать избивать сторонники оппозиции.