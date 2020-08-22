Врачи «Шарите» начали диагностику Навального

22.08.2020, 17:07, Новости дня

Медицинский самолёт, на борту которого находился оппозиционный российский политик Алексей Навальный, приземлился в аэропорту Берлина. Навальный был доставлен в госпиталь «Шарите» рядом с центром города. Его состояние стабильное, передаёт немецкий таблоид Bild.

Больница подтвердила Радио Свобода приём Навального на лечение. В настоящий момент проводится обширная многоплановая диагностика. По окончании обследования и после согласования с семьей врачи выступят с сообщением о результатах обследования и о плане лечения.

«Обследование потребует некоторого времени. Мы просим о терпении и проинформируем прессу и общественность, как только появятся результаты», – передаёт сообщение госпиталя корреспондент Радио Свобода в Германии.

Утром в четверг Навальный возвращался в Москву из Томска. В самолёте ему стало плохо. Борт экстренно посадили в Омске. Навальный был доставлен в реанимацию и находится в коме.

Соратники оппозиционера уверены, что он был отравлен. Врачи в Омске заявили, что им не удалось обнаружить вещество, которым это можно было бы сделать. Они заявили, что основной диагноз – нарушение обмена веществ.

Что вызвало это нарушение – не сообщается. К такому результату может привести и токсическое поражение. Семья Навального требовала вывезти больного на лечение за границу. Врачи в Омске в течение дня отказывались передавать пациента немецким коллегам, заявляя, что его здоровье находится в опасности.

Самолет за Навальным прислала организация Cinema for Peace Foundation – в 2018 году она доставила в Германию участника Pussy Riot и издателя «Медиазоны» Петра Верзилова, у которого немецкие врачи обнаружили признаки отравления.