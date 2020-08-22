Ученые разработали лекарственное соединение против многих видов рака

22.08.2020, 16:53, Разное

Американские исследователи разработали лекарственное соединение, которое подавляет множество видов рака. В его основе лежит молекула, активирующая белок. Тот, в свою очередь, усиливает иммунный ответ организма на онкологию и различные инфекции.

Фармацевты знают стимулятор генов интерферона за счет способности защищать иммунитет от злокачественных опухолей и различных опасных вирусов. Естественными его катализаторами в организме считаются непостоянные молекулы, разрушение которых быстро происходит в кровотоке. Этот процесс и мешает разработке лекарственного препарата на их основе.

Специалисты изучили ряд малых молекул, которые циркулируют в крови и систематически осуществляют борьбу с раком. Одну из них они модифицировали, после чего обнаружили сокращение роста тяжелой формы меланомы у грызунов. Кроме того, не наблюдались никакие побочные эффекты.

Вещество действует по аналогии с естественными активаторами, крепление происходит к тому же месту на STING, идентифицируются подобные изменения в белке. Открытие американских медиков в разы увеличивает шансы на создание препарата против рака.