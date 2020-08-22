В Петербурге найден труп молодой девушки с длинными волосами

22.08.2020, 16:53, Разное

В Петербурге во двор одного из жилых домов был обнаружен труп молодой девушки с длинными волосами. Информация о нем поступила 22 августа. Бездыханное тело погибшей лежало на улице Маршала Казакова.

Очевидцы вызвали на место ЧП сотрудников правоохранительных органов. Они провели там все необходимые следственные мероприятия. У девушки были длинные волосы, на ее ногах присутствовали кроссовки.

Подробности случившегося продолжают устанавливаться. Личность погибшей девушки пока неизвестна. Следственные мероприятия проводились и в квартире, расположенной на третьем этаже дома, рядом с которым лежал труп.