В Петербурге найден труп молодой девушки с длинными волосами

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22.08.2020, 16:53, Разное

В Петербурге во двор одного из жилых домов был обнаружен труп молодой девушки с длинными волосами. Информация о нем поступила 22 августа. Бездыханное тело погибшей лежало на улице Маршала Казакова.
Очевидцы вызвали на место ЧП сотрудников правоохранительных органов. Они провели там все необходимые следственные мероприятия. У девушки были длинные волосы, на ее ногах присутствовали кроссовки.

Подробности случившегося продолжают устанавливаться. Личность погибшей девушки пока неизвестна. Следственные мероприятия проводились и в квартире, расположенной на третьем этаже дома, рядом с которым лежал труп.



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