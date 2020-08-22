Сын Преснякова после заражения COVID-19 назвал его «неприятной бякой»

22.08.2020, 16:53, Разное

Никита Пресняков, заразившийся коронавирусом, пояснил о протекании заболевания. Сын Владимира Преснякова поделился с поклонниками впечатлениями от недуга, назвав COVID-19 «неприятной бякой».

Коронавирус за короткий срок распространился по всей планете, инфекцией заразились уже миллионы людей. Не стали исключением и россияне, курс лечения прошли многие известные люди, политики, звезды спорта и шоу-бизнеса. Не обошло заболевание и Никиту Преснякова. На странице своего аккаунта в Instagram музыкант поделился с подписчиками опытом борьбы с опасным недугом. В коротком видео, размещенном сыном Владимира Преснякова в Сети, он пояснил о своем лечении.

Само заболевание артист назвал при этом «неприятной бякой», подчеркнув, что целью ролика является напомнить людям о серьезном отношении к здоровью. В последнее время интернет наполнили истории об якобы нереальности коронавируса, разного рода блогеры утверждают, что самого заболевания не существует. Приверженцы теории заговоров объясняют ситуацию заговором ВОЗ, бизнесменов-фармацевтов и т. п. Однако Никита Пресняков, тяжело перенесший COVID-19, заверяет, что верить подобным вбросам нельзя. Каждый, кто заботится о здоровье своем и окружающих, должен соблюдать меры безопасности. На своем примере Никита Пресняков разъяснил, что у него первым признаком стал сильный мокрый кашель.

Появился он после поездки на дачу с друзьями, поэтому артист сразу же связался со всеми, кто был в тот день в компании, и предупредил о болезни. Такая мера была своевременной, оказалось, что COVID-19 выявили у всех приятелей музыканта, проводивших с ним время в загородном доме. В первый день у Преснякова температура поднялась до 39 градусов, однако на следующие сутки она уже опустилась до 36,9. Поправился сын Владимира Преснякова и Кристины Орбакайте достаточно быстро, однако, пишет «Слово и дело», у многих пациентов при этом наблюдается более тяжелая форма заболевания.