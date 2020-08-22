 

В украинском городе отменили парад вышиванок

22.08.2020, 16:48, Новости дня

Традиционный парад вышиванок в Харькове, который планировалось провести 23 августа, на день государственного флага Украины, отменен, сообщают СМИ.

«Причина – существенное ухудшение эпидемиологической ситуации в Украине и Харькове, вызванное пандемией коронавирусной инфекции COVID-19», – цитирует «Страна.ua» сообщение реготделения националистической партии «Свобода», которая и проводила парады каждый год.

По плану мероприятие должно было собрать около 5 тыс. человек, что и стало препятствием для его проведения.

«Такое большое скопление людей может вызвать резкий скачок заболеваемости COVID-19, тем самым еще больше осложнить непростую эпидемиологическую ситуацию в Харькове. Мы ответственно относимся к проведению любых наших мероприятий, а тем более таких массовых, как традиционные парады вышиванок», – добавили в партии.

Глава украинского минздрава Максим Степанов заявил, что на территории Украины зафиксировали резкий рост числа инфицированных коронавирусом с тяжелым течением заболевания.

Украинский президент Владимир Зеленский сообщал, что страна находится на грани второй волны COVID-19 и призвал власти донести до людей важность мер личной защиты.



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