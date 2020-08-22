Никита Пресняков рассказал о своем опыте борьбы с коронавирусом

22.08.2020, 16:45, Разное

Никиту Преснякова не обошла стороной самая “популярная” болезнь 2020 года: несколько часов назад музыкант опубликовал в Instagram видеоролик, в котором поделился с подписчиками своим опытом. Никита признается, что не знает, где мог заразиться, но симптомы появились очень резко. Он также отметил, что его жена Алена в это время находилась в Сочи с родителями, поэтому избежала заражения.

Суть в том, что эта дрянь реальная, к сожалению. Не могу понять, где я ее подцепил. Возможно, в супермаркете, да где угодно… Мы с несколькими друзьями были на даче: я у мангала, пьем коньяк, все хорошо. Потом разъехались, я пошел спать. И вдруг откуда ни возьмись у меня перед сном выскакивает кашель – мокрый, неприятный, ужасный. Я человек осторожный, все время мыл руки и выполнял все, что требуется для защиты. И когда подобные симптомы, я начинаю разбираться, что это такое и как с этим бороться. И вот ломанул кашель – полчаса назад его не было, а теперь есть, и сразу сильный. Резко поднялась температура до 38… Звоню друзьям, говорю: чуваки, у меня поднялся странный кашель. Я вызвал на дом службу, которая делает анализы по коронавирусу. Но я наперед это начал лечить уже как пневмонию: пить антибиотики на всякий случай и так далее. Конечно, посоветовался с врачом – она сказала, что лучше сделать. Через несколько дней я получил подтверждение, что да, это коронавирус.

Насколько удивительно работает эта болезнь: я пролежал день с температурой 39, а на следующий день все нормализовалось до 36,9. И я быстро пошел на поправку. Но дней на 10 пропали вкусовые ощущения, чувствовал только кислое в основном. Запахи вообще никакие не пробивались, даже самые резкие…

Когда я сделал КТ, оказалось, что осталось еще это “матовое стекло”, которое появляется при пневмонии, и надо еще пить курс антибиотиков. Я просидел дома, пока не сдал еще два теста, которые были отрицательными, только потом я понял, что уже можно выходить.

Все мои друзья, которые контактировали со мной, также подцепили болезнь. У них были похожие симптомы, чуть-чуть полегче, чем у меня.

В общем, эта история неприятная, где-то месяц может выпасть у вас из жизни – в виде карантина и побочных эффектов. В общем, все, вируса у меня нет, но до сих пор в груди какая-то хрень, и я до сих пор пью антибиотики…

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Никита Пресняков (@npresnyakov)21 Авг 2020 в 8:42 PDT

Недавно Covid-19 также переболели Рита Дакота, Мария Кравцова, Эмин. А из иностранных знаменитостей тяжелее всего недуг переживают звезда “Зачарованных” Алиса Милано и племянница князя Монако Альбера II – Жасмин Грейс Гримальди – своими историями они также подробно делятся в социальных сетях.