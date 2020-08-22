Принц Чарльз продает мед по королевской цене

22.08.2020, 16:45, Разное

О любви старшего сына Елизаветы II, принца Чарльза, к природе известно давно. В список его увлечений входят садоводство, огородничество, а также пчеловодство. Последнее принесло в этом сезоне особенно хорошие плоды: 150 тысяч пчел, живущих в роскошных ульях в саду поместья принца – Highgrove Royal Estate, произвели органический мед с “прекрасным деликатным вкусом”. Четыре тысячи баночек с медом Highgrove Royal Estate Honey объемом в 350 г поступили на этой неделе в продажу.

Все бы ничего, только стоимость одной из них составляет 25 фунтов стерлингов (или примерно 2500 рублей), что делает этот мед доступным далеко не для всех. Однако Чарльз преследует не корыстные цели, он лишь хочет сделать этот мир лучше, поэтому направит все средства от продажи меда в благотворительные фонды, которые находятся под его покровительством. Поместье Highgrove Royal Estate

Пчелы Чарльза живут в так называемых ульях WBC (в честь их изобретателя Уильяма Бротона Карра) – с двойными стенками, и их преимущество в том, что летом они дают своим обитателям прохладу, а зимой сохраняют тепло. Улья в количестве трех штук, в каждом из которых живут 50 тысяч пчел, были подарены принцу на его 70-летие лондонским магазином Fortnum & Mason. Их дизайн делался вручную в течение года.

Улья принца Чарльза

В британской королевской семье имеется и еще один ярый поклонник пчеловодства – брат Кейт Миддлтон Джеймс. В июне он написал эссе для издания Daily Mail на тему позитивного эффекта, который оказали пчелы на его ментальное здоровье.

Я написал небольшое любовное письмо потрясающей медоносной пчеле, которое было опубликовано на @dailymail. Я являюсь страстным защитником этих гениальных трудолюбивых маленьких созданий с тех пор, как начал самостоятельно заниматься пчеловодством около 10 лет назад. Я был влюблен в них с детства. Сейчас у меня есть почти полмиллиона пчел в 8 ульях на лугу рядом с нашей семейной усадьбой Баклбери в Беркшире. Я провел рядом с ними много счастливых часов в период карантина. Я просто в восторге от этих невероятных насекомых! – таким эмоциональным текстом сопровождался видеоролик.