 

Мнение: Навальный все-таки смог в 2020 уехать в отпуск за границу!

22.08.2020, 16:40, Разное


Офигенно! Человек с кучей судимостей, находящийся под подпиской о невыезде, ожидающий суда по делу о клевете, сначала каким-то загадочным образом попадает в Томск, а затем – и в Германию! Объясните мне, почему после этого в США говорят, что в России – нет свободы и демократии? Ну, честно?

Цирк, конечно, знатный. Из хороших новостей: теперь за Лешку будут платить немецкие налогоплательщики. Ну, а чо? За мигрантов же платят? Доичлэнд – щедрая душа, ага. Слава Меркель, Меркель слава!

И Алешка – молодцом! Сказал, что класть он хотел на хомяков и поедет в отпуск? Пацан сказал – пацан сделал!

Но, интересует другое. Как думаете, прибьют нашего самого главного повелителя дурачков в ФРГ? С такими, так сказать, друзьями – я бы ничего не исключал.

p.s. Надеюсь, когда это чучело вернется в Россию – хотя бы 2 недели карантин его заставят отсидеть?

p. p. s. Бузова сказала, если Навальный склеит ласты, она свалит из России. Даже не знаю, сможет ли так России повезти?

Счастья вам.

Источник: Вместе победим!



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