Мнение: Путин: Навальный «заболел»…

22.08.2020, 16:35, Разное

Самолет с Навальным на борту прилетел в Германию. Навальный по-прежнему в коме.

Накануне Владимиру Путину позвонил глава Евросовета Шарль Мишель. Reuters сообщил, что Путин и Мишель обсудили состояние здоровья Навального и событий в Беларуси. Про Навального Путин сказал, что он заболел, но получает хорошую медицинскую помощь.

Вчера же в одном из Telegram-каналов увидел вот такой вот анализ, почему Россия не торопилась с эвакуаций Навального в Германию.



Все логично. Разве что можно добавить такой вариант: кто-то очень надеялся, что Навальный умрет и тогда не будет необходимости вывозить Алексея из России.