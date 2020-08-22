Анонсирован визит иранского министра обороны в Россию

22.08.2020, 16:08, Новости дня

Россия и Иран ускоряют сотрудничество в военной сфере с каждым днем, сообщил иранский посол в Москве Казем Джалали.

Джалали сообщил, что министр обороны Ирана Амир Хатами 22 августа направился с визитом в Россию, где планирует провести встречу с российским коллегой Сергеем Шойгу, передает РИА «Новости».

Планируется, что иранский министр посетит форум «Армия-2020».

«Министр обороны и тылового обеспечения вооруженных сил Исламской Республики Иран, бригадный генерал Амир Хатами прилетит в Москву. Он проведет важные встречи с высокопоставленными военными должностными лицами Российской Федерации, в том числе министром обороны России», – сообщил посол.

Он напомнил, что РФ проголосовала против резолюции США, направленной на оружейное эмбарго в отношении Ирана. Российская сторона таким способом «показала, что возражает против незаконных действий и безосновательных усилий США».

«Сотрудничество Ирана и РФ по оборонным и военным вопросам с каждым днем приобретает ускоренный темп. На пути новая глава сотрудничества Ирана и РФ в военно-технической сфере», – заключил Джалали.

После того, как США вышли из ядерной сделки и ввели против Ирана экономические санкции, Тегеран отказался от ряда своих обязательств по СВПД.

Вашингтон захотел вернуть санкции ООН против Ирана и пригрозил РФ и Китаю санкциями, если те откажутся соблюдать восстанавливаемый США санкционный режим.

Москва заявила об отсутствии у США права возвращать санкции ООН против Ирана.

Госсекретарь США Майкл Помпео передал в СБ ООН документы о намерении США начать восстановление санкций ООН против Ирана. РФ запросила экстренное заседание СБ ООН.

Почти весь СБ считает, что у США нет права запускать механизм восстановления санкций.