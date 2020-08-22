Лукашенко объяснил свое долгое отсутствие на публике после выборов

22.08.2020, 16:08, Новости дня

Белорусский лидер Александр Лукашенко объяснил, чего больше всего боялся в первое время после президентских выборов в республике, и почему некоторое время не появлялся на публике.

«Честно скажу – я знал, что так будет. Я боялся столкновений в тот острый период. И они (оппозиция – прим. ВЗГЛЯД) к этому готовились: если выйдут «лукошенковцы», будем мочить!. Я боялся, что пострадают эти люди. Поэтому мы делали паузу», – сообщил Лукашенко в комментарии RT после митинга в Гродно.

Также Лукашенко выразил благодарность российскому коллеге Владимиру Путину. Белорусский лидер отметил, что Путин спрашивал его после начала протестов в республике: «Что ты молчишь?»

«Я ему говорю: «Скоро услышишь». Ну, вот вы услышали», – отметил Лукашенко.

В субботу белорусский лидер выступил на митинге своих сторонников в Гродно. Лукашенко заявил, что страны ОДКБ не «отдадут на поругание» Белоруссию. Также в ходе выступления президент сообщил, что с понедельника в стране будут зарыты все предприятия, на которых проходят забастовки.