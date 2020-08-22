Лукашенко поручил закрыть предприятия, которые принимают участие в забастовке

22.08.2020, 16:04, Новости дня

22 августа на провластном митинге в Гродно президент Беларуси Александр Лукашенко поручил закрыть с 24 августа предприятия, которые участвуют в забастовке. Об этом сообщает РБК.

“Я прошу губернаторов, председателей исполкомов, если кто-то не хочет работать, не заставляйте, не надо… Если предприятие не работает, с понедельника – замок на ворота. Остановим, люди остынут. Разберемся, кого пригласить на это предприятие”, – сказал Лукашенко.

17 августа рудники “Беларуськалия” прекратили добычу руды, работники требуют отставки Лукашенко и смены президента. На общенациональную забастовку в Беларуси 17 августа вышли также работники Белорусского металлургического завода, БелАЗа, Минского завода тракторных тягачей, Минского тракторного завода и другие. К забастовке присоединились работники предприятий “Гродножилстрой” и “ГродноПромстрой”.

Лукашенко заявлял, что бастующих рабочих “Беларуськалия” могут заменить на украинских шахтеров. В ответ украинские шахтеры начали записывать видеообращения к своим белорусским коллегам с хештегом #українськіШахтаріНеШтрейкбрехери.

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. 14 августа ЦИК объявил окончательные итоги выборов президента. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. К акциям присоединились трудовые коллективы крупнейших белорусских предприятий. Митингующие обвиняют власти в фальсификациях и требуют проведения новых выборов. Для разгона протестующих силовики применяли спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Во время протестов задержали около 7 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов, однако правозащитники и белорусские СМИ сообщают о большем числе жертв. По состоянию на 18 августа в СИЗО оставалось 44 человека.

16 августа в Беларуси состоялся крупнейший в истории митинг – на оппозиционную акцию протеста в Минске, по оценкам белорусских журналистов, вышло более 200 тыс. человек.

Лукашенко не согласен на условия оппозиции, он заявил, что, пока его не убьют, других выборов в стране не будет. Позже он заявлял, что новые выборы в Беларуси возможны после принятия новой конституции.

17 августа депутаты Европарламента отказались признавать результаты выборов президента Беларуси и заявили, что считают Лукашенко персоной нон грата в Евросоюзе.