 

Пандемия является напоминанием, что здоровье и экономика неразделимы – глава ВОЗ

22.08.2020, 16:04, Новости дня

Пандемия коронавирусной инфекции доказала, что экономика зависит от здоровья человека. Об этом 21 августа заявил журналистам гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус, которого цитирует сайт ВОЗ.

“Ограничения – это не долгосрочное решение для любой страны. Нам не нужно выбирать между жизнью и средствами к существованию или между здоровьем и экономикой. Это ошибочный выбор. Напротив, пандемия является напоминанием о том, что здоровье и экономика неразделимы”, – сказал он.

Глава ВОЗ подчеркнул, что организация “стремится работать со всеми странами, чтобы перейти на новый этап безопасного открытия их экономики, общества, школ и предприятий”.

Гебрейесус отметил, что пандемия не завершится сама по себе после появления вакцины от COVID-19.

“Мы все должны научиться контролировать этот вирус и управлять им, используя инструменты, которые у нас есть сейчас, и вносить коррективы в нашу повседневную жизнь, необходимые для обеспечения безопасности себя и друг друга”, – объяснил он.

В конце января компания Moodyʼs Analytics прогнозировала, что эпидемия коронавирусной инфекции может стать “черным лебедем” для мировой экономики и нанести больший урон, чем финансовый кризис 2008–2009 годов.

Вспышка COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Специальных лекарств от COVID-19 пока не существует, проводится только симптоматическое лечение. В ВОЗ отмечали, что ряд лекарственных средств могут способствовать улучшению самочувствия и облегчению симптомов COVID-19, но пока нет подтверждений, что какой-либо препарат позволяет предотвратить или лечить данное заболевание.

В ВОЗ считают, что коронавирус будет представлять серьезную угрозу, пока не изобретут вакцину. По мнению главы Европейского агентства лекарственных средств Марко Кавалери, в лучшем случае вакцина будет готова в следующем году.

По информации Гебрейесуса, всего в мире ведется разработка более 200 потенциальных вакцин от COVID-19.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.08 / Названа сумма, необходимая для восстановления Донбасса

07.08 / Лукашенко: Я никогда не начну стрелять первым. Это подарок будет

16.07 / Общество: Хабаровского губернатора выдал секретный свидетель

31.07 / Взрыв произошел на АЗС на Кубани

06.07 / Киев соответствует условиям смягчения карантина – Минздрав

29.07 / В материалах дела Ефремова зафиксировали его отказ от признания вины

19.08 / Президент Мали объявил об отставке

18.08 / Полиция Норвегии сообщила о задержании предполагаемого российского шпиона

06.08 / Генерал Маккензи проинформировал Ливан о гуманитарной помощи со стороны США

02.07 / Эпидемия COVID-19 в Украине замедлится. В сутки будет заражаться от 2 тыс. человек – прогноз НАН

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска