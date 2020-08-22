Электрический Lucid сфотографировали на дороге

22.08.2020, 16:00, Новости дня

Известный бренд Lucid совсем недавно рассекретил новый электрический автомобиль, но к настоящему времени фотошпионы показали снимки модели.

В частности, активно проходят тестовые заезды электрокара, который обнаружили во время испытаний в США. Кроме того, разработчики выпустили прототип в кузове внедорожника, который может оказаться наиболее актуальным для рынка. Кроме того, Lucid представляет собой более дорогое исполнение ранее показанного электрокара Rivian R1S с запасом хода 660 км.

Презентация нового электрического внедорожника от Lucid может состояться уже в следующем году. Кроме того, полный заряд батареи позволит проехать до 832 километров на новой модели. Точные сроки выхода пока остаются неизвестными.