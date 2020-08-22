Бренд Audi обновил кроссовер Q5 для рынка России

22.08.2020, 16:00, Новости дня

Известный немецкий автопроизводитель Audi презентовал обновленный кроссовер Audi Q5.

Следует отметить, что в скором времени данный паркетник может поступить на рынок России. Рестайлинговое исполнение может похвастаться мультимедийным комплексом нового типа, а также специальными ассистентами для удобства водителю и пассажирам. Кроме того, внешние отличия кроссовера Q5 достигнуты благодаря задним фонарям и светодиодной головной оптике.

Помимо этого, новинка получит и новые моторы, которые не были доступны в предшествующем поколении. Вместе с тем под капотом кроссовера Q5 установлен 2-литровый бензиновый двигатель на 204 л.с. мощности. Представители марки умалчивают подробности о дате презентации нового Q5.