Половина россиян ждут второй волны коронавируса

22.08.2020, 15:53, Новости дня

Больше половины жителей РФ уверены, что вторая волна коронавируса, скорее всего, неизбежна, сообщил глава ВЦИОМ Валерий Федоров.

«Будет у нас вторая волна или не будет?… Скорее всего, второй волны у нас не будет. Так считают только 30% опрошенных. Большинство – 58% – полагают, что она все-таки будет. Более того, за последний месяц эта доля существенно выросла – с 52% до 58%», – цитирует Федорова РИА «Новости».

В исследовании отмечается, что 56% в какой-то мере опасаются, что они или их близкие могут инфицироваться. 12% уверены, что не подхватят этот вирус, 13% пока не задумывались об этом.

Кроме того, 52% респондентов не готовы сделать прививку от коронавируса, обратного мнения придерживаются 42%, 6% затруднились ответить.

Федоров уточнил, что в опросе приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет.

Напомним, в РФ за последние сутки зафиксировали 4921 новый случай коронавируса в 83 регионах, общее число выявленных случаев составило 951 тыс. 897.