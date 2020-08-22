Фанаты Серябкиной оценили упругую грудь певицы

22.08.2020, 15:17, Разное

Популярная российская певица Ольга Серябкина восхитила поклонников своей упругой грудью. Ее она продемонстрировала в красивом купальнике с шахматным принтом.

Ольга Серябкина поделилась снимком, где запечатлена в бикини на траве в эффектной позе. Также она разместила видео, где отчетливо после дождя видна радуга. Поклонники артистки сразу же обратили внимание на ее упругую грудь. В комментариях они сделали множество комплиментов внешнему виду знаменитости.

Особенно настойчивые представители сильного пола под постом начали предлагать Серябкиной выйти за них замуж. Сама же певица не стала отвечать на подобные сообщения. Личную жизнь исполнительница предпочитает и вовсе не афишировать. За короткое время пост собрал огромное количество положительных отметок.