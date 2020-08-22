Огромный триколор развернули у стен Музея Победы

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22.08.2020, 15:08, Новости дня

В День Государственного флага у стен Музея Победы развернули огромный триколор, в акции приняли участие представители Росгвардии, юнармейцы, студенты и волонтеры.

На празднике перед гостями выступил Образцово-показательный оркестр войск национальной гвардии РФ, который исполнил гимн России. Площадь развернутого флага составила около 1 тыс. кв. метров, передает «Рен ТВ».

Впервые гигантский триколор развернули 11 июня 2014 года, накануне празднования Дня России, на стадионе «Москвич». По завершении церемонии флаг передали на хранение Музею Победы.

С 2015 года церемония развертывания флага ежегодно проводится у его стен. В этом году, в связи с ограничениями из-за угрозы распространения коронавируса, триколор, который создан из тысяч фотографий россиян, 12 июня развернули в онлайн-формате – на портале «КультураРФ», а также на сайте Музея Победы.

22 августа, в День Государственного флага России, огромный триколор снова можно будет увидеть на площади перед Музеем Победы.



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