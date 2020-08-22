 

Лукашенко назвал фейками 60% видео с пострадавшими во время протестов

22.08.2020, 15:08, Новости дня

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что 60% видео в интернете с пострадавшими во время акций протеста, демонстрирующими синяки и повреждения, являются постановочными.

«Эти фейки все время наводняют наш эфир. В интернете кто сидит, 60% показывали синяки. 60% – постановочные кадры», – сказал Лукашенко на митинге в свою поддержку в Гродно, трансляцию которого ведет RT.

При этом президент призвал «простить милиционеров, если они «где-то ошиблись».

Вместе с тем, Лукашенко заявил, что войска вынуждены обеспечивать безопасность на улицах городов, а не на границе.

«Войска со спецназом должны быть там, на границе, я же только что оттуда прибыл к вам, а мы вынуждены держать их на улицах и площадях, обеспечивая законность и правопорядок», – сказал он.

Лукашенко подчеркнул, что белорусы должны защищать свою землю, а хватает тех, кто «хотел бы оттяпать хотя бы клочок этой земли».

Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко, по данным ЦИК, набрал 80,1% голосов.

Акции жестко подавлялись силовиками: применялись слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Протестующие забрасывали бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова».

Минздрав Белоруссии сообщал, что во время акций протеста пострадали более 150 человек, три человека погибли.

В ГАИ Белоруссии заявили, что за все время протестов в Белоруссии было совершено восемь наездов автомобилей на сотрудников милиции, пострадали 12 человек.



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