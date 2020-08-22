Лукашенко заявил, что ОДКБ не отдаст Белоруссию «на поругание»

22.08.2020, 14:48, Новости дня

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на митинге своих сторонников в Гродно заявил, что страны ОДКБ не отдадут республику «на поругание».

«Сегодня нашлись люди, которые толкают нас в пропасть раздора и ненависти. На западной границе неспокойно, бряцают оружием. Свою землю мы должны защищать», – сообщил Лукашенко в ходе митинга, передает БелТА в своем Telegram-канале.

Президент Белоруссии отметил, что без него жители этого города уже «не были бы хозяевами» на этой площади.

«Вы сказали главные слова – «никогда не отдадим». Буду я, не буду – никогда не отдавайте свою страну. Держите свою землю, не отдавайте свою землю. Она принадлежит не нам, а нашим детям», – добавил белорусский лидер.

По его словам, координаторы протестов «сидят за рубежом в соседних странах».

«Именно их я хочу предупредить: это не только наша граница. Это граница Союзного государства и ОДКБ. И ответ будет соответствующий: Белоруссию на поругание не отдадут».

Также президент обратился к белорусским военным: «Ни один боевик, ни один провокатор, ни один патрон не должен попасть на нашу территорию».

В пятницу Лукашенко заявлял, что у него с российским коллегой Владимиром Путиным полное взаимопонимание о том, что происходит в Белоруссии.

Ранее президент Белоруссии предупреждал страны Запада о том, что «лязгать гусеницами» на границе с республикой контрпродуктивно. Также он призывал руководство западных стран в первую очередь обратить внимание на проблемные вопросы в своих странах, а не «кивать» на республику.