Лихтенштейн потребовал у Чехии конфискованные после Второй мировой земли

22.08.2020, 14:48, Новости дня

Лихтенштейн обратился в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с требованием вернуть земли, конфискованные Чехией в конце Второй мировой войны.

Лихтенштейн сообщил о своих правах над более чем 2 тыс. квадратных километрах, это более чем в 10 раз превышает нынешнюю территорию княжества, передает РБК со ссылкой на Financial Times.

Княжество намерено вернуть барочную резиденцию Вальтице и неоготический замок Леднице, которые внесены в список культурного наследия ЮНЕСКО.

Эти территории отошли на основе чехословацких декретов, по которым князья Лихтенштейна признавались коллаборантами нацистского режима.

«Для нас незаконное применение чехословацких указов и его последствия остались нерешенным вопросом», – сообщила министр иностранных дел Лихтенштейна Катрин Эггенбергер.

Замглавы МИД Чехии Мартин Смолек отметил, что дело, согласно предварительной позиции чешской стороны, не должно рассматриваться в ЕСПЧ.