 

В СПЧ призвали не делать преждевременных выводов из-за состояния Навального

22.08.2020, 14:48, Новости дня

«Некоторые представители оппозиции поспешили сделать преждевременные выводы и связали ситуацию с преднамеренным отравлением», – сказал член СПЧ Александр Брод газете ВЗГЛЯД, комментируя состояние здоровья блогера Алексея Навального.

«Когда у любого человека ухудшается здоровье, всегда хочется пожелать ему скорейшего выздоровления. Однако такие проблемы грешно использовать в политических целях. Некоторые представители оппозиции поспешили сделать преждевременные выводы и связали ситуацию с преднамеренным отравлением. Выводы строились исключительно на предположениях и домыслах.  Однако, доступ родственников и немецких врачей к Навальному, а также разрешение на транспортировку в Германию, наоборот, показывает, что никто не желает чинить политику искусственные препятствия. Надеюсь, врачи объективно установят причины, которые вызвали проблемы со здоровьем у Алексея Анатольевича и помогут ему восстановиться», – сказал Брод.

Напомним, Навального, которого утром вывезли медицинским бортом из Омска, доставили в берлинскую клинику «Шарите».

В субботу утром блогера увезли из омской больницы скорой медицинской помощи № 1 в аэропорт для последующего перелета в Германию и проведения курса лечения в Берлине.

В омском минздраве рассказали, что в анализах блогера обнаружили алкоголь и кофеин.

Накануне из Нюрнберга в Омск прибыл борт для транспортировки Навального в Германию. При этом по просьбе немецкой медицинской бригады вылет задержали до утра субботы из-за требований профсоюза авиаперевозчиков ФРГ к условиям работы летного состава. В тот же день супруга Навального подписала заявление с просьбой о транспортировке блогера.



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