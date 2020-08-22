Viber закрыл офис в Минске. Двое сотрудников компании были арестованы

22.08.2020, 14:43, Новости дня

Viber закрыл офис в Минске и планирует сократить инвестиции в Беларусь. Об этом в интервью Forbes, которое опубликовано 21 августа, рассказал гендиректор владельца сервиса, компании Rakuten Viber, Джамел Агауа.

“Все очень сложно, наш офис был затронут этой ситуацией, так как он находится очень близко к месту протестов. Он прямо в центре города, на главной улице. На прошлой неделе мы узнали, что некоторые офисы компаний, таких как Uber и еще одной, были захвачены вооруженными людьми. Мы не знали, почему эти люди захватили офисы этих компаний. И мы решили эвакуировать наш офис ради безопасности”, – отметил он.

По словам Агауа, арестованы двое сотрудников компании, а также отец одного из сотрудников.

“Все трое оказались под арестом без видимых причин. Сейчас с этими людьми работают наши адвокаты, пока что невозможно понять, почему они были арестованы. Они даже не протестовали. Один просто находился рядом с местом, где арестовывали других, и его забрали с остальными. Другой был наблюдателем на избирательном участке. Он задал несколько вопросов руководству избирательного участка, а через 20 минут его арестовали”, – говорит гендиректор.

Одного из них уже выпустили на свободу, второй находится под арестом в больнице с серьезными травмами. Агауа отметил, что, если ситуация в стране не улучшится, компания не будет больше инвестировать в Беларусь.

“Такое может быть, потому что мы не можем инвестировать в страну, где люди живут в страхе. Это невозможно”, – подчеркнул Агауа.

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. 14 августа ЦИК объявил окончательные итоги выборов президента. По официальным данным, победу одержал действующий президент страны Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. К акциям присоединились трудовые коллективы крупнейших белорусских предприятий. Митингующие обвиняют власти в фальсификациях и требуют проведения новых выборов. Для разгона протестующих силовики применяли спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Во время протестов задержали около 7 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов, однако правозащитники и белорусские СМИ сообщают о большем числе жертв. По состоянию на 18 августа в СИЗО оставалось 44 человека.

16 августа в Беларуси состоялся крупнейший в истории митинг – на оппозиционную акцию протеста в Минске, по оценкам белорусских журналистов, вышло более 200 тыс. человек.

Лукашенко не согласен на условия оппозиции, он заявил, что, пока его не убьют, других выборов в стране не будет. Позже он заявлял, что новые выборы в Беларуси возможны после принятия новой конституции.

17 августа депутаты Европарламента отказались признавать результаты выборов президента Беларуси и заявили, что считают Лукашенко персоной нон грата в Евросоюзе.

15 августа Министерство иностранных дел Украины заявило, что результаты выборов в Беларуси не вызывают доверия в белорусском обществе. Украинские дипломаты избежали заявлений о непризнании результатов голосования.