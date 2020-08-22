 

Зеленский принял участие в прощании с Борисом Патоном

22.08.2020, 14:43, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой приняли участие в церемонии прощания с президентом Национальной академии наук Украины, Героем Украины Борисом Патоном. Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

Прощание с ученым прошло в клубе Кабинета Министров в Киеве.

Зеленские возложили цветы у гроба умершего, они пообщались с семьей ученого и выразили соболезнования.

“Борис Евгеньевич стал легендой Украины. Человек, масштаб которого трудно описать. Рад, что мне выпал шанс познакомиться с Борисом Евгеньевичем. Вечная ему память и искренние соболезнования родным и близким”, – сказал президент.

Похоронят Патона на Байковом кладбище в столице.

Патон скончался 19 августа 2020 года. Ему был 101 год, с 1962-го Патон возглавлял Национальную академию наук. В последний раз его переизбрали президентом НАНУ в 2015-м.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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