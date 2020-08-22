 

Лукашенко придется заплатить суровую цену за помощь Москвы

22.08.2020, 14:43, Разное

Взаимосвязь деятельности Александра Лукашенко и Владимира Путина оценили Павел Усов и Виктор Корниенко. Аналитики уверены, что президент Белоруссии слишком сильно рассчитывает на поддержку России, пытаясь остаться у власти.

Павел Усов полагает, что Лукашенко очень напугали протесты, поэтому он был вынужден обратиться за поддержкой к Путину. По словам руководителя Центра политического анализа и прогноза, страны Запада, США и Евросоюза не стали бы помогать Лукашенко остаться лидером страны после массовых выступлений граждан. “Варианта у Лукашенко было всего два: или уйти в отставку, или прибегнуть к помощи России (политической, экономической и, возможно даже, силовой), чтобы сохранить власть и в перспективе расплатиться за это кусками белорусской независимости.”, – считает эксперт.

Виктор Корниенко считает, что существует реальная угроза полного захвата белорусского информационного поля. Политик думает, что за поддержку Путина Лукашенко будет расплачиваться всей белорусской экономикой. Эксперт пояснил, что при таком раскладе белорусские налоги будут только расти. Он называет поведение власти Белоруссии беспредельным и рассчитывает на вмешательство европейских парламентариев в режим Александра Лукашенко.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.07 / Мнение: Секвестр

29.07 / Всероссийский полумарафон “ЗаБег” готовится попасть в Книгу рекордов Гиннесса

01.07 / Дочь Майкла Джексона Пэрис совершила каминг-аут: “Никогда не думала, что буду с парнем. Думала, сыграю свадьбу с девушкой”

30.06 / Аналитики The Sun: Китай может уничтожить 90% населения США

07.08 / Актриса Лиза Моряк о работе с Кириллом и Дмитрием Нагиевыми: Вне камер не общались

16.08 / «Поднимите глаза, посмотрите на нас!»

22.07 / Мошенники на марше: секта “Призыва-нет” запугивает россиян службой в армии

14.08 / Преподавательницу МГУ нашли мертвой в Москве

11.07 / Доктор Мясников озвучил несколько советов по организации в будущем борьбы с коронавирусом

21.07 / Скандалы: Просто денег нет

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска