Россиянам, живущим за чертой бедности, предложат льготную эвтаназию

22.08.2020, 14:40, Разное

Минздрав совместно с Минэкономразвития разработал национальную программу «Преждевременное дожитие». Россияне, чей доход ниже прожиточного минимума, получат доступ к льготной эвтаназии. Сбербанк выступит основным оператором программы и запустит соответствующую кредитную линейку продуктов.

«Бесплатно только на том свете, а пока жив — придётся платить. Таковы принципы рыночной экономики. В нашей стране 30 миллионов нищих, которые даже не пытаются стать средним классом. С экономической точки зрения это абсолютно неэффективные люди. ВВП они не формируют, кредитов взять не могут, никто не дает. А отдать старые не в состоянии. Живут на три копейки в год. К чему эти страдания? В Советском Союзе о них бы еще позаботились, выдали кучу социальных пособий. Советская власть любила содержать люмпен-пролетариат, всех этих «Шариковых». Убогий социализм остался в прошлом. Стране сегодня нужно двигаться вперед и избавляться от неликвидных активов. Усыпить всегда проще, чем прокормить, как говорят мои друзья животноводы», — прокомментировал инициативу Герман Греф.

В первую очередь, Сбербанк предложил задействовать их кадровые резервы, преимущественно состоящие из бывших заключенных, работающих с big-data банка на половину ставки. Данная мера позволит предоставить людям, отбывающим наказание, возможность трудиться полный рабочий день и в будущем претендовать на все положенные гражданам социальные выплаты, а особенно трудолюбивые зеки смогут претендовать на звание героя труда Российской федерации.

После реализации программы бедность в России должна сократиться до 5 миллионов человек. Это позволит стране выйти на третье место в мире по уровню благосостояния граждан на душу населения.