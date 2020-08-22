 

В Минске задержан организатор акций протеста в Белоруссии

22.08.2020, 14:08, Новости дня

В Белоруссии задержан координатор незаконных уличных акций, занимавшийся вербовкой и финансированием новых участников митингов, сообщило МВД республики.

Подозреваемым оказался 34-летний житель Минска, оперативники смогли установить его личность после задержания другого 37-летнего минчанина, сообщившего, что ему назначил встречу мужчина с просьбой собрать массовку для акции протеста за деньги. Об этом информирует пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова в своем Telegram-канале.

«Выяснилось, что за день до этого «клиент» вербовщика освободился из мест лишения свободы. Координатор подошел к нему в одном из центральных продовольственных магазинов города и предложил собрать около 10-12 человек для участия в несанкционированном массовом мероприятии политического характера. После получения согласия незнакомец дал посреднику 60 рублей, а также купил ему спиртное и продукты питания», – уточнила Чемоданова.

Встреча участников была запланирована на 19 августа, ее пресекли оперативники. В отношении задержанных проводится проверка.

Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко, по данным ЦИК, набрал 80,1% голосов. Акции жестко подавлялись силовиками: применялись слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Протестующие забрасывали бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова».

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что отдельная критика действий белорусских властей со стороны европейских политиков приобрела массовый характер, а ее тон ужесточился.



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